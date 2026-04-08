В Московской области стартует экологическая акция «Чистый лес» в 2026 году

Комитет лесного хозяйства Московской области объявил о подготовке к проведению экологической акции «Чистый лес» в 2026 году. На установочном совещании, где собрались представители комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы, Мособлкомлеса и органов местного самоуправления, обсудили ключевые детали предстоящей кампании и подвели итоги прошлогодних мероприятий.

В 2025 году акция охватила 22 городских округа Подмосковья. Усилия добровольцев и специалистов принесли ощутимый результат: удалось привести в порядок более 42 га лесных территорий и собрать 804 куб. м валежной и неликвидной древесины. В природоохранном мероприятии приняли участие 1666 человек — от опытных экоактивистов до неравнодушных местных жителей, решивших внести свой вклад в заботу о природе родного края.

В новом сезоне организаторы намерены расширить географию акции. По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина, работы запланированы на 26 площадках в 23 городских и муниципальных округах региона. Это позволит вовлечь больше участников и очистить еще больше лесных массивов, улучшив экологическую обстановку в Подмосковье.

Старт сезона «Чистого леса» намечен на 25 апреля — первая акция пройдет в городском округе Подольск. Мероприятие органично впишется во Всероссийский субботник: к уборке присоединятся представители органов власти, сотрудники лесничеств, экологические активисты и местные жители. Совместные усилия помогут не только навести порядок в лесу, но и сплотить людей вокруг важной экологической инициативы.

