В Московской области участки для строительства дома получили еще семь врачей

Семь подмосковных врачей получили земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной В январе 2026 года земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона «Земля врачам» получили семь врачей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что в общей сложности в рамках программы землю получили более 2,6 тыс. медработников. В этом году ее передали двум терапевтам, рентгенологу, кардиологу, оториноларингологу, гериатру и педиатру в городских и муниципальных округах Клин, Коломна, Электросталь, Солнечногорск, Чехов, Талдомский и Сергиево-Посадский.

Программу запустили в 2021 году, лидерами по числу переданных участок являются Богородский, Пушкинский, Раменский, Коломна и Домодедово. Их могут получить врачи 39 специальностей в 32 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.