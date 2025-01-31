В Московской области увеличили темпы ямочного ремонта

В Подмосковье увеличили темпы проведения ямочного ремонта, с начала 2025 года в регионе устранили порядка 49 тыс. ям, 26 тыс. — на региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Увеличили темп работ в два раза, в том числе за счет частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. <…> на этой неделе темпы значительно выросли, и дорожники ликвидировали 16 тыс. дефектов на региональных дорогах, а 12 тыс. — на муниципальных», — сообщили в ведомстве.

В январе прошлого года на фоне обильных осадков и устойчивых холодов на дорогах ликвидировали только около 4 тыс. ям. В министерстве уточнили, что проведение ремонта является важной работой, потому что от этого зависит безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.