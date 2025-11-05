В Московской области в 2025 году прошло более 280 выездных донорских акций
Более 280 выездных донорских акций провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье провели более 280 выездных донорских акций, которые регулярно проводит областной центр крови, в ходе них удалось заготовить почти восемь тонн крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Во время таких выездов стать донорами могут совершеннолетние жители региона, не имеющие противопоказаний по здоровью», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Собранную кровь используют для лечения пациентов с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Найти полный список учреждений Службы крови региона можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.