В Московской области водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 15 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей — на 1,5% меньше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не нарушать правила дорожного движения, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.