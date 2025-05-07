В Московской области зафиксировали снижение смертности от туберкулеза

Смертность от туберкулеза в Подмосковье с начала 2025 года снизилась на 50%, показатель составил 0,6 на 100 тыс. населения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с туберкулезом, в регионе является областной клинический противотуберкулезный диспансер.

«В Подмосковье ведется масштабная работа, направленная в первую очередь на раннее выявление туберкулеза. Благодаря комплексной работе мы видим снижение как заболеваемости, так и смертности от заболевания», — сказал главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Учреждение состоит из 12 филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов, которые входят в состав больниц. Кроме того, в Подмосковье работают шесть стационаров с общим коечным фондом 905 коек.

Напомним, что диспансер стал Центром компетенций для медорганизаций региона, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

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