«Локомотив» отдаст в аренду «Крыльям Советов» вингера Салтыкова

Вингер «Локомотива» Никита Салтыков перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне 22-летний Салтыков провел восемь матчей за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, всякий раз выходя на замену. Результативными действиями футболист не отметился.

Зимой 2024 года Салтыков перешел в «Локомотив» именно из «Крыльев Советов» и тут же отправился обратно в самарский клуб в аренду до конца сезона. За время выступления в «Крыльях» футболист забил четыре мяча и отдал пять передач в 33 матчах, за 35 игр за «Локомотив» у Салтыкова лишь два ассиста.

«Локомотив» в седьмом туре РПЛ одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Балтику». Единственный мяч забил дебютант команды Андрей Мостовой, перебравшийся из «Зенита» на правах аренды.