Умерла звезда российских сериалов Альбина Евтушевская

На 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса Альбина Евтушевская. О ее смерти сообщила дочь Елена, передает MK.RU. Артистки не стало в воскресенье, 6 сентября.

Евтушевская родилась 2 июля 1942 года в городе Моршанске Тамбовской области. После окончания текстильного техникума она работала на фабрике — сначала прядильщицей, затем инженером и заведующей лабораторией. Личная жизнь актрисы была непростой: она пережила потерю мужа и дочери, но сохранила силы для воспитания второй дочери Лены.

Жизнь Альбины Станиславовны круто изменилась в 64 года. В переходе московского метро она случайно встретила ассистента по актерам, и ее пригласили на кастинг на «Мосфильме». Дебютной стала роль бабушки в фильме Анны Меликян «Русалка», который выдвигался на премию «Оскар» в 2008 году. С тех пор Евтушевская снялась в 48 проектах, среди которых «Универ», «Глухарь», «Интерны», «Деффчонки», «Беспринципные» и «Клиника счастья».

Сама актриса признавалась, что иногда хотела завершить карьеру из-за плохого самочувствия, но, когда ее звали на съемки, соглашалась и на площадке забывала о болезнях.

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