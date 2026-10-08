В Московской области завершат консервацию фонтанов на зиму

В Подмосковье завершился период работы фонтанов, коммунальные службы приступили к плановой подготовке гидротехнических сооружений к зиме. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности в регионе насчитывается более 250 фонтанов, все они будут законсервированы. В рамках этого процесса специалисты проведут промывку чаш, скульптур и декоративных элементов с использованием специальных растворов, снятие технического оборудования, насосов и фонарей подводной подсветки, установку защитных конструкций на сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы для предотвращения повреждений от мороза. Кроме того, в зимний период пройдет ревизия насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, а также диагностика гидравлики и профилактический ремонт всех коммуникаций.

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