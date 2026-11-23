Редакция Финансов Mail изучила предложения по годовым вкладам на маркетплейсе «Финуслуги» и определила самые выгодные ставки по состоянию на 20 ноября 2026 года.

Лидером рейтинга Финансов Mail стал Первоуральскбанк: его вклад приносит 14,15% годовых, а минимальная сумма размещения составляет ₽100 тыс. Следом идет Авто Финанс Банк — 14,1% годовых при сумме от ₽100 тыс. Третью строчку занял БыстроБанк с доходностью 13,6% годовых, однако для открытия вклада потребуется не менее ₽150 тыс. Кроме того, у Первоуральскбанка есть еще одно предложение — вклад под 13,55% годовых, оформить который можно при минимальной сумме от ₽50 тыс.

Далее в списке Финансов Mail расположился Московский кредитный банк: 13,5% годовых при пороге входа от ₽10 тыс. Самолет Банк предлагает 13,4% годовых на сумму от ₽100 тыс., а Банк Раунд — 13,35% годовых, но для открытия вклада потребуется не менее ₽3 млн, отмечается в публикации.

Замыкают перечень Финансов Mail два предложения. МКБ предлагает новым клиентам «Финуслуг» вклад под 13,3% годовых на сумму от ₽1 млн, а Совкомбанк — такую же ставку при минимальном размещении от ₽3 млн. При этом у Совкомбанка есть и вариант с доходностью 13,1% годовых на сумму от ₽10 тыс.

В редакции напомнили: условия процентной доходности вкладов гарантируются только при их открытии через платформу «Финуслуги».

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