Обеспечительный платеж при смене владельца квартиры переходит к новому собственнику, а порядок и сроки его возврата остаются прежними — это одно из условий, которое юрист Юрий Митин советует прописать в договоре аренды. О том, как квартиранту защитить себя при продаже жилья, управляющий партнер юридической компании рассказал Финансам Mail.

«Согласно пункту 1 статьи 617 Гражданского кодекса Российской Федерации, переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Верховный Суд Российской Федерации в определении от 24 декабря 2020 г. № 305-ЭС20-14025 указал, что лицо, к которому перешло право собственности на арендуемое имущество, независимо от волеизъявления арендатора в силу закона приобретает права и обязанности арендодателя, и соответствующий договор продолжает регулировать отношения между новым арендодателем и арендатором. Таким образом, при надлежащем исполнении арендатором своих обязательств он сохраняет право пользования жилым помещением до истечения срока договора», — рассказал юрист.

По мнению эксперта, еще один важный пункт — компенсация за досрочное расторжение. Если договор разрывает арендодатель или новый собственник, а жилец при этом ничего не нарушал, собственник обязан оплатить переезд: либо фиксированной суммой, либо по документально подтвержденным расходам, пояснил Митин.

Стоит оговорить и доступ владельца в квартиру. По рекомендации юриста, показывать жилье покупателям можно лишь с предварительного согласия арендатора и в конкретные дни и часы.

Кроме того, эксперт советует заключать долгосрочный договор с регистрацией обременения: если жилье арендуется год и дольше, обременение фиксируется в Росреестре. Тогда потенциальный покупатель заранее узнает о действующем договоре и не сможет сослаться на неведение.

Что касается самого главного: требование нового владельца освободить квартиру, продиктованное только фактом покупки, не имеет правовых оснований, подчеркнул Митин. Единственный законный повод расторгнуть аренду досрочно — нарушение условий договора со стороны жильца, например неуплата более двух раз подряд или порча имущества.

«Новый собственник в силу закона приобретает права и обязанности арендодателя по действующему договору аренды и не вправе в одностороннем порядке изменять его условия (в том числе повышать арендную плату) или требовать выселения арендатора до истечения срока договора. Арендатор продолжает вносить арендную плату новому собственнику; перезаключение договора не требуется. Согласно пункту 24 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2002 г. № 66, переход права собственности на сданное в аренду имущество не является основанием для изменения или расторжения договора аренды», — заключил юрист.

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