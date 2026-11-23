В ночь на 23 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Брянской области, где при ударе дрона-камикадзе по автомобилю погиб 50-летний водитель, еще один человек ранен. В Белгородской области пострадали пять мирных жителей, включая ребенка. В Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили более 80 БПЛА, в Воронежской — 13.

Брянская область: погибший водитель и раненый пенсионер

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Гриневочка Погарского района дрон-камикадзе ВСУ ударил по ехавшему по улице автомобилю. Погиб 50-летний водитель.

В селе Чуровичи Климовского района из-за атаки беспилотника ранения получил 69-летний местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Белгородская область: пять пострадавших, включая ребенка

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что при налете украинских дронов пострадали пять мирных жителей, в том числе ребенок. В частности, мужчина и 13-летняя девочка попали в больницу с осколочными ранениями после удара дрона по автомобилю. В селе Гора-Подол Грайворонского округа мужчина получил тяжелые травмы в результате детонации взрывного устройства — у него ампутация стопы и открытая черепно-мозговая травма, он находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным регионального оперштаба, атакам подверглись четыре муниципалитета. У села Болдыревка дрон уничтожил огнем легковую машину, в поселке Майский повреждена кровля склада на предприятии. В Комсомольском из-за детонации пострадали шесть жилых строений, два автомобиля и ЛЭП, в Чайках повреждены две легковушки, в Октябрьском сгорел гараж.

Ростовская область: более 80 сбитых и подавленных БПЛА, возгорание

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь в регионе уничтожили и подавили более 80 беспилотников. Массированную воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и восьми районах: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком.

В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание, на месте работают экстренные службы.

Воронежская область: 13 сбитых БПЛА, без пострадавших

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 23 ноября силы ПВО обнаружили и ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом. Работа проводилась в шести районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Курская и Орловская области: отбой опасности, данные Минобороны

В Курской области утром 23 ноября в 6:17 объявили отбой длительной БПЛА-опасности в связи с нормализацией обстановки в воздушном пространстве. Информации о последствиях тревожной ночи пока не поступало.

По данным Минобороны, за предыдущий день (22 ноября, с 08:00 до 20:00 мск) силы ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Отдельно по Орловской области официальных заявлений губернатора о последствиях ночи 23 ноября не публиковалось.

Другие регионы: режимы опасности и ограничения в аэропортах

Режим беспилотной угрозы в ночь на 23 ноября также вводили в Саратовской, Липецкой, Самарской и Пензенской областях.

Росавиация на фоне беспилотной опасности приостанавливала полеты в ряде городов. Утром 23 ноября ограничения действовали в 12 аэропортах, включая Пензу, Саратов, Волгоград, Саранск, Самару и Ульяновск.