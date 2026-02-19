В Москве и Подмосковье участникам СВО будут доступны более 20 мер поддержки

В преддверии Дня защитника Отечества Отделение Социального фонда по Москве и Московской области напомнило, что в Московском регионе оказывают более 20 мер поддержки участникам специальной военной операции. Туда входят ежемесячные выплаты, прохождение реабилитации, а также новые виды социальной помощи.

Так, им доступны социальные льготы. Военнослужащие, мобилизованные и добровольцы со статусом ветерана боевых действий получают выплату в размере 4893 рублей каждый месяц, Герои России – ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере 103 693 рубля. Кроме того, выплата (8 794 рубля) положена инвалидам вследствие военной травмы. Они также получают компенсацию (в размере от 5156 до 25 782 рублей) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО).

Помимо этого, участники СВО могут претендовать на льготы при назначении пенсий – период службы в зоне спецоперации засчитывается в страховой стаж в удвоенном размере. Инвалиды вследствие военной травмы получают сразу две пенсии: государственную по инвалидности и страховую по старости.

Демобилизованные военные имеют возможность пройти медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение в 12 Центрах реабилитации Социального фонда. Кроме того, в этом году расширился механизм оплаты проезда в центры реабилитации Соцфонда.

Узнать подробнее об этих и других мерах поддержки можно через единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.