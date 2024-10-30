В Можайске проверяют информацию о нарушении санитарных правил на кондитерской фабрике

Прокуратура Московской области проверяет информацию о нарушении санитарных правил на кондитерском заводе в Можайске. Соответствующая видеозапись была опубликована в сети.

Согласно записи, оборудование и рабочие поверхности на предприятии загрязнены, продукты лежат на полу, емкости с фруктовыми начинками открыты.

В рамках проверки оценят действие должностных лиц фабрики в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.