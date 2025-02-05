В Можайске спасли собаку, которая провалилась под лед и чуть не утонула

В Можайске спасли собаку, которая провалилась под лед пруда и чуть не утонула. Инцидент произошел в деревне Ченцово, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Местный житель заметил в пруду возле своего дома барахтающееся животное и вызвал на место спасателей. До приезда специалистов мужчина попытался помочь псу самостоятельно. С помощью подручных средств он аккуратно подцепил собаку за ошейник и вытянул на берег.

Прибывшие спасатели осмотрели замерзшее животное. Из-за долгого пребывания в ледяной воде у пса не было сил и он не мог самостоятельно передвигаться. Животное погрузили в носилки и перенесли в теплый гараж при доме неравнодушного жителя. Там собаку напоили теплым молоком и положили у батареи. Владелец гаража решил оставить животное у себя, пока не найдется его хозяин.