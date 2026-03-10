В Можайске суд арестовал авто мужчины, который ездил без прав

Суд с учетом позиции Можайской городской прокуратуры наложил арест на автомобиль 61-летнего местного жителя марки SOLARIS HS, которым он управлял без прав, его обвиняют по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, в феврале 2026 года лишенный прав мужчина был остановлен сотрудниками ИДПС ОВ ОГИБДД ОМВД России «Можайский». В июле 2025 года его уже подвергли административному наказанию по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ за повторное управление транспортным средством без прав. Прокуратура проконтролирует ход и расследование уголовного дела.

