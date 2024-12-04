В Можайске вынесли приговор пьяному водителю, который сбил насмерть подростка на остановке

В Можайске вынесли приговор водителю, который летом текущего года сбил двоих подростков на остановке. В результате ДТП один из мальчиков погиб, передает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 8 июня житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Maserati GranTurismo, на большой скорости следовал по дороге «Уваровка — Семеновское — Кусково — Люльки». В пути он нарушил ПДД, не справился с управлением и в черте деревни Киселево врезался в остановку.

В этот момент на остановке находились несовершеннолетние. В результате аварии один из них — мальчик в возрасте 13 лет — скончался на месте. Второй подросток в возрасте 10 лет получил серьезные травмы.

Суд приговорил виновника ДТП к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на три года и обязали компенсировать причиненный вред в размере 4,5 миллиона рублей.