В Можайске за взятку осудили экс-завотделением бюро судмедэкспертизы

Можайский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего заведующего Можайским судебно-медицинским отделением ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и его подчиненных, их признали виновными в совершении 40 преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и двух преступлений по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, сообщает Прокуратура Московской области. Экс-завотделением также осужден по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным ведомства, последний в период с 2023 по 2024 год организовал систематическое получение взяток от родственников умерших за возможность не проводить вскрытие трупов и их нерегистрацию. Ему помогали медицинская сестра и медицинский регистратор, общая сумма полученных взяток составила 645 тыс. рублей.

Завотделением приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафом в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, на пять лет. Медсестру осудили на восемь лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн рублей, регистратора – на семь лет со штрафом в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.