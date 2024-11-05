В Можайске задержали молодого человека, который взрывал петарды возле домов

В Можайске задержали молодого человека, который взрывал петарды возле жилых домов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию неоднократно поступали жалобы на то, что неизвестный хулиган в вечерние часы взрывает петарды вблизи жилых домов.

Нарушителя установили и доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель в возрасте восемнадцати лет. Нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.