В музее-заповеднике П.И. Чайковского пройдет концерт-посвящение Николаю Рубинштейну

В Государственном мемориальном музыкальном музее‐заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин 25 апреля состоится концерт «...Блажен, кто рядом славных дел Свой век украсил быстротечный...», который станет частью популярного цикла «Музыкальные субботы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие приурочено к 160‐летию Московской консерватории имени П.И. Чайковского и отдает дань уважения человеку, без которого развитие отечественной музыкальной культуры могло бы пойти совсем иным путем: вечер посвящен Николаю Григорьевичу Рубинштейну.

Личность Рубинштейна по праву занимает особое место в истории искусства. Выдающийся дирижер и педагог, он стал основателем и первым директором Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Его деятельность сформировала традиции, которые продолжают жить и сегодня, а его влияние на развитие русской исполнительской школы сложно переоценить.

Программа концерта — это своего рода путешествие во времени. Зрители услышат те самые инструментальные и вокальные произведения, которые когда‐то включал в свои выступления сам Николай Рубинштейн. Каждое сочинение — словно страница из дневника эпохи: вместе они воссоздают атмосферу музыкальной жизни XIX века.

Концерт начнется в 15:00, возрастное ограничение — 6+. Подробная информация - на сайте музея‐заповедника.

