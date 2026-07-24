В Мытищах благоустроят набережную реки Яуза
Благоустройство набережной реки Яуза проведут в Мытищах
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Мытищах продолжается второй этап благоустройства набережной реки Яуза, работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по направлению «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 6,3 га, открытие набережной запланировано на октябрь 2026 года. Специалисты ведут планировку территории, разработку грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, прокладку инженерных сетей, установку закладных деталей и другие работы.
На территории появятся пешеходные дорожки, системы освещения и видеонаблюдения, садово-парковое, информационное, детское и спортивное оборудование. Жителям будут доступны площадки для выгула собак, входная стела, пирсы, амфитеатр, лестницы и пешеходные тропы.
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