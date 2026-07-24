Рекордный август 2026 года: затмения, парад шести планет и пик звездопада Персеиды
ТАСС: пик звездопада Персеиды 13 августа совпадет с парадом шести планет
Московский планетарий назвал август самым богатым на астрономические события месяцем в 2026 году. Жителей Земли ждут полное солнечное и частное лунное затмения, метеорный поток Персеиды до 100 метеоров в час, парад планет, а также сразу несколько важных космических юбилеев. Об этом пишет ТАСС.
Ключевые астрономические события и космические даты месяца
Специалисты Московского планетария подготовили календарь главных космических явлений и памятных дат августа 2026 года:
- Главные астрономические явления:
- 12 августа: Полное затмение Солнца (в Москве придется на вечерние часы).
- Ночь на 13 августа: Пик метеорного потока Персеиды — астрономы прогнозируют до 100 «падающих звезд» в час.
- Парад планет: В ночь пика Персеид на небе одновременно можно будет наблюдать сразу 6 планет — Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
- 28 августа: Частное лунное затмение (утром).
- Видимость планет в течение месяца:
- Венера — по вечерам;
- Сатурн и Нептун — ночью;
- Марс и Уран — после полуночи;
- Юпитер — в утренние часы.
- Юбилейные даты в освоении космоса:
- 65 лет полету Германа Титова: Исполняется 65 лет со дня второго в истории полета человека в космос на корабле «Восток-2». Титов до сих пор остается самым молодым космонавтом в истории (25 лет и 10 месяцев на момент старта).
- 75 лет полету собак Мишки и Чижика.
- 50 лет станции «Луна-24»: Полвека с момента запуска советской автоматической станции, успешно доставившей на Землю образцы лунного грунта.