Рекордный август 2026 года: затмения, парад шести планет и пик звездопада Персеиды

ТАСС: пик звездопада Персеиды 13 августа совпадет с парадом шести планет

Общество

Московский планетарий назвал август самым богатым на астрономические события месяцем в 2026 году. Жителей Земли ждут полное солнечное и частное лунное затмения, метеорный поток Персеиды до 100 метеоров в час, парад планет, а также сразу несколько важных космических юбилеев. Об этом пишет ТАСС.

Ключевые астрономические события и космические даты месяца

Специалисты Московского планетария подготовили календарь главных космических явлений и памятных дат августа 2026 года:

  • Главные астрономические явления:
    • 12 августа: Полное затмение Солнца (в Москве придется на вечерние часы).
    • Ночь на 13 августа: Пик метеорного потока Персеиды — астрономы прогнозируют до 100 «падающих звезд» в час.
    • Парад планет: В ночь пика Персеид на небе одновременно можно будет наблюдать сразу 6 планет — Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
    • 28 августа: Частное лунное затмение (утром).
  • Видимость планет в течение месяца:
    • Венера — по вечерам;
    • Сатурн и Нептун — ночью;
    • Марс и Уран — после полуночи;
    • Юпитер — в утренние часы.
  • Юбилейные даты в освоении космоса:
    • 65 лет полету Германа Титова: Исполняется 65 лет со дня второго в истории полета человека в космос на корабле «Восток-2». Титов до сих пор остается самым молодым космонавтом в истории (25 лет и 10 месяцев на момент старта).
    • 75 лет полету собак Мишки и Чижика.
    • 50 лет станции «Луна-24»: Полвека с момента запуска советской автоматической станции, успешно доставившей на Землю образцы лунного грунта.

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