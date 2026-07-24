Бывшая дочь Алены Кравец получила условный срок по делу о мошенничестве

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении 16-летней бывшей приемной дочери светской львицы Алены Кравец, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Девушку признали виновной в совершении преступления в составе группы в особо крупном размере и приговорили к 2,5 года лишения свободы условно.

По словам адвоката Геннадия Кузьмина, в октябре 2025 года девочку втянули в мошенническую схему. Ей позвонили якобы из службы доставки цветов и попросили назвать код для передачи букета. После того, как она сообщила код, через 10 минут ей перезвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ.

Лжесотрудники силовых структур заявили, что на «Госуслугах» девочки оформлена доверенность на гражданина Украины, и вынудили ее перезвонить им. В результате ее убедили в необходимости встретить курьера с деньгами и отправить их по почте неизвестному человеку. Позже выяснилось, что до этого девушка украла деньги у отца и передала их курьеру.

Адвокат Кузьмин отметил, что наказание оказалось достаточно мягким, поскольку по этой статье может грозить до 10 лет колонии. Девушка не будет подавать апелляцию, так как, по его словам, после вынесения приговора она была «безумно рада».

Напомним, что в 2025 году Кравец отказалась от приемной дочери, которую взяла из детского дома и с которой часто участвовала в телешоу. Модель обвинила девушку в побегах из дома, конфликтах, лишнем весе и воровстве. В ответ она заявила, что Кравец жестоко с ней обращалась, унижала и подвергала физическому насилию.

Ранее сообщалось, что певица Маргарита Суханкина выиграла суд у продюсера Андрея Литягина.