Красивые кадры стали частью отпуска: у кого из жителей Подмосковья получаются лучшие снимки и как они их хранят

Более половины жителей Москвы и Московской области стремятся сделать в отпуске красивые фотографии, а почти каждый шестой опрошенный считает удачные кадры одной из главных целей поездки. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Путешествия» по итогам проведенного опроса, сообщили в REGIONS.

Согласно полученным данным, чаще всего (34%) жители столичного региона называют именно свой город местом, где получаются самые удачные снимки. При этом женщины придают отпускным кадрам особое значение: каждая вторая представительница прекрасного пола старается сохранить красивые фотографии на память, тогда как среди мужчин таких оказалось около трети. Как следствие, роль «главного фотографа» в поездках чаще берут на себя женщины, тогда как мужчины нередко оказываются в кадре в качестве героев сюжетов.

Какие сюжеты снимают жители столицы и Подмосковья в путешествиях

Главными сюжетами для отпускных фотографий стали природа и пейзажи — их запечатлевают 66% опрошенных россиян. Достопримечательности фотографируют 56% респондентов. Женщины чаще мужчин делают селфи — 46% против 33% соответственно, а также снимают еду — 18% против 12% у представителей сильного пола.

У зумеров (возрастная группа от 18 до 24 лет) селфи выходит на второе место по популярности: этот жанр почти догоняет по частоте пейзажные съемки. С возрастом интерес к фотографированию себя постепенно снижается: среди путешественников старше 65 лет селфи выбирает лишь треть респондентов. При этом зрелые туристы заметно реже снимают еду и значительно чаще обращают внимание на природу и достопримечательности.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Где у жителей столичного региона получаются лучшие снимки

Среди направлений, где у россиян выходят наиболее удачные фотографии, лидирует Краснодарский край — его указали 28% опрошенных. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область — 22%, Москва и Московская область — 20%, Кавказ — 15% и Алтай — 10%.

С возрастом меняется и отношение к самим героям кадров. Фотографии, на которых человек «удачно получился», важнее для 29% зумеров и только для 23% путешественников старше 65 лет. Старшие респонденты реже выделяют спонтанные снимки (21% против 29% у людей 25–34 лет), зато младшие поколения чаще снимают необычные места (23% против 11% у пенсионеров) и красивые интерьеры (13% против среднего показателя около 9%).

Как жители Москвы и Подмосковья хранят и делятся отпускными фото

После возвращения из поездки 44% россиян оставляют фотографии в галерее телефона, а 38% время от времени пересматривают их. Публикуют отдельные удачные кадры в социальных сетях 34% опрошенных, еще 13% размещают почти все снимки и считают это важной частью путешествия.

Подход к сохранению отпускных фотографий сильно зависит от возраста. Путешественники старше 65 лет чаще печатают снимки: так делают 22% представителей этой группы и 15% молодых туристов. Зумеры активнее делятся фотографиями в соцсетях — публикуют их 29% против 16% среди респондентов старше 65 лет. При этом 38% старших участников опроса нигде не выкладывают фото и показывают их только близким; среди зумеров такой вариант выбрали 18%.

Ранее сообщалось, что священнослужитель Батаногов поделился мнением о селфи в церкви.