В Подмосковье участки для строительства дома получили еще почти 90 врачей

С начала 2026 года земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков Подмосковья «Земля врачам» получили 85 специалистов, которые работают в больницах и поликлиниках региона. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«За все время действия региональной программы „Земля врачам“ количество врачей, получивших земельные участи, достигло цифры 2 683», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

В тройке лидеров по этому показателю оказались Пушкинский округ, Чехов, богородский. В числе лучших — Дмитровский, Раменский Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский округ.

Напомним, что закон о предоставлении бесплатных участков медикам в регионе продлится до конца 2026 года, землю для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства могут получить врачи 39 дефицитных специальностей в 32 городских округах. Заявку можно подать через местную администрацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.