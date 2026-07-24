Масштабный блэкаут в Грузии: что известно о восстановлении электроснабжения
Тбилиси и крупные города Грузии оказались полностью обесточены
Поздно вечером 23 июля в Грузии произошел крупнейший аварийный сбой в системе электроснабжения. Без света, а местами и без воды, одновременно остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города страны. Специалисты Государственной электроэнергетической системы выясняют причины инцидента и постепенно восстанавливают подачу энергии, пишет KP.RU.
Что известно о масштабном отключении электроэнергии
Местные службы и СМИ сообщают подробности ликвидации последствий аварии:
- География и масштаб ЧП: Около полуночи электричество одновременно отключилось почти во всех районах Тбилиси, а также в Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Зугдиди и ряде других регионов. Отключения также затронули сотовую связь, интернет и подачу воды.
- Ход восстановительных работ: После полуночи энергетики начали поэтапно подключать объекты. К 01:30 удалось частично вернуть свет в Тбилиси и регион Мцхета-Мтианети, работы продолжаются по всей стране.
- Официальные причины: Государственная электроэнергетическая система Грузии ведет расследование. Версию о повреждении линии электропередачи с Турцией официальные лица опровергли, точные причины будут объявлены после проверки.
- Контекст: Накануне похожий масштабный блэкаут был зафиксирован в Киргизии, где обесточенными оказались большинство районов Бишкека.