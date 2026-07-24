Почти два конца: почему пенсионеры на Чукотке получают на ₽23,4 тыс. больше, чем в Дагестане
ТАСС: средняя пенсия в России в июне составила ₽25,4 тысяч
По данным Социального фонда России, разница между максимальным и минимальным размером средней пенсии в регионах страны достигает почти двухкратного размера. Лидером по выплатным показателям остается Чукотский автономный округ, а самый скромный средний показатель зафиксирован в Дагестане, пишет ТАСС.
Ключевые цифры по пенсионным выплатам
ТАСС изучил свежую статистику Соцфонда за июнь:
- Средняя пенсия по России: В июне показатель составил ₽25 402.
- Регион-лидер: Самая высокая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке — ₽42 270.
- Минимальный показатель: Самый низкий средний размер пенсионных выплат зарегистрирован в Дагестане — ₽18 890.
- Итоговый разрыв: Разница между максимальной и минимальной средней пенсией по стране составила ₽23 380 (почти ₽23,5 тыс.).