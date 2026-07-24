«Тихо убивают организм»: пользователи Reddit раскрыли скрытую опасность безобидных на вид хобби
Лента.ру: пользователи Reddit выделили топ-3 опасных хобби для здоровья
Пользователи популярного форума Reddit поделились историями о привычных увлечениях, которые кажутся абсолютно безопасными, но при определенных условиях способны нанести тяжелый вред здоровью. В список скрытых угроз попали садоводство, игра на волынке и посещение громких музыкальных мероприятий, пишет Лента.ру.
Опасные увлечения и риски для здоровья
Участники обсуждения в разделе AskReddit рассказали о специфических заболеваниях и угрозах, с которыми сталкиваются любители популярных хобби:
- Волынка и «легкое волынщика»:
При отсутствии регулярной гигиенической чистки внутри духового инструмента быстро образуются плесневые грибки и бактерии. Их постоянное вдыхание приводит к специфическому поражению органов дыхания.
- Бонсай, садоводство и мох сфагнум:
Любители комнатных растений и террариумов часто используют мох сфагнум для сохранения влаги. Вдыхание спор мха связано с риском заражения споротрихозом — грибковым заболеванием со смазанными симптомами, которое без своевременного лечения представляет угрозу для жизни.
- Громкая музыка и диджеинг:
Регулярное воздействие громкого звука без защиты слуха ведет к его прогрессирующей потере и снижению когнитивных функций. Эксперты рекомендуют использовать специальные беруши с акустическими фильтрами не только диджеям, но и простым посетителям концертов и фестивалей.