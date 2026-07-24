Впервые за 49 лет: LADA Niva Legend получила оцинкованные детали кузова

АН: АвтоВАЗ объяснил, почему не оцинковали кузов LADA Niva Legend полностью

Общество

Спустя 49 лет с момента старта производства внедорожник LADA Niva Legend впервые получил детали кузова с двусторонней горячей оцинковкой. Директор по продуктам АвтоВАЗа Леонид Орлов объяснил, почему завод отказался от полной оцинковки кузова и какие элементы защиты были добавлены, пишут Автоновости дня.

Причины частичной оцинковки и список защищенных деталей

Представители автогиганта раскрыли логику принятых технических решений:

  • Поиск баланса между ценой и качеством:
    Технических препятствий для 100%-й оцинковки нет, однако тотальная обработка привела бы к существенному удорожанию автомобиля для конечного покупателя.
  • Защита самых уязвимых зон:
    Инженеры «АвтоВАЗа» провели анализ и оцинковали наиболее подверженные коррозии и пескострую элементы:
    • Панель облицовки радиатора;
    • Капот и его переднюю кромку;
    • Крышу с передней и задней кромками;
    • Наружную и внутреннюю панели задней откидной двери;
    • Наружную панель задка;
    • Нижнюю панель кузова под дверью.
  • Гарантийные обязательства:
    Заводская гарантия от сквозной коррозии на кузовные детали LADA Niva Legend составляет 6 лет. Общая гарантия на внедорожник сохраняется на уровне 24 месяцев или 50 000 км пробега.

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