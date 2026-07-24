Впервые за 49 лет: LADA Niva Legend получила оцинкованные детали кузова
АН: АвтоВАЗ объяснил, почему не оцинковали кузов LADA Niva Legend полностью
Спустя 49 лет с момента старта производства внедорожник LADA Niva Legend впервые получил детали кузова с двусторонней горячей оцинковкой. Директор по продуктам АвтоВАЗа Леонид Орлов объяснил, почему завод отказался от полной оцинковки кузова и какие элементы защиты были добавлены, пишут Автоновости дня.
Причины частичной оцинковки и список защищенных деталей
Представители автогиганта раскрыли логику принятых технических решений:
- Поиск баланса между ценой и качеством:
Технических препятствий для 100%-й оцинковки нет, однако тотальная обработка привела бы к существенному удорожанию автомобиля для конечного покупателя.
- Защита самых уязвимых зон:
Инженеры «АвтоВАЗа» провели анализ и оцинковали наиболее подверженные коррозии и пескострую элементы:
- Панель облицовки радиатора;
- Капот и его переднюю кромку;
- Крышу с передней и задней кромками;
- Наружную и внутреннюю панели задней откидной двери;
- Наружную панель задка;
- Нижнюю панель кузова под дверью.
- Гарантийные обязательства:
Заводская гарантия от сквозной коррозии на кузовные детали LADA Niva Legend составляет 6 лет. Общая гарантия на внедорожник сохраняется на уровне 24 месяцев или 50 000 км пробега.