Больше никаких сюрпризов на границе: туроператоров заставят раскрыть все риски
АТОР: призыв по мобилизации станет поводом для отмены тура с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года вступают в силу обновленные правила оказания услуг по реализации туристского продукта. Туроператоры и турагенты будут обязаны предоставлять клиентам исчерпывающую информацию о поездке, а мобилизация официально признается законом существенным основанием для расторжения договора. Об этом сообщили в АТОР.
Ключевые нововведения и обязанности туроператоров
Ассоциация туроператоров России (АТОР) выделила главные изменения, направленные на защиту прав путешественников:
- Полный инструктаж до подписи: До заключения договора клиент должен получить исчерпывающий объем сведений о маршруте, отеле, питании, транспорте и особенностях страны назначения:
- Правила въезда, пребывания и таможенные требования.
- Медицинские, санитарные и эпидемиологические нормы.
- Возможные угрозы безопасности, национальные, религиозные и культурные традиции.
- Специфические риски, связанные с конкретным туром (гибкий пункт, позволяющий учитывать особенности редких или экзотических маршрутов).
- Право на отмену тура при мобилизации: Призыв гражданина на военную службу по мобилизации официально признается существенным изменением обстоятельств. В этом случае турист имеет полное право требовать расторжения договора или изменения его условий.