Больше никаких сюрпризов на границе: туроператоров заставят раскрыть все риски

АТОР: призыв по мобилизации станет поводом для отмены тура с 1 сентября

Общество

С 1 сентября 2026 года вступают в силу обновленные правила оказания услуг по реализации туристского продукта. Туроператоры и турагенты будут обязаны предоставлять клиентам исчерпывающую информацию о поездке, а мобилизация официально признается законом существенным основанием для расторжения договора. Об этом сообщили в АТОР.

Ключевые нововведения и обязанности туроператоров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выделила главные изменения, направленные на защиту прав путешественников:

  • Полный инструктаж до подписи: До заключения договора клиент должен получить исчерпывающий объем сведений о маршруте, отеле, питании, транспорте и особенностях страны назначения:
    • Правила въезда, пребывания и таможенные требования.
    • Медицинские, санитарные и эпидемиологические нормы.
    • Возможные угрозы безопасности, национальные, религиозные и культурные традиции.
    • Специфические риски, связанные с конкретным туром (гибкий пункт, позволяющий учитывать особенности редких или экзотических маршрутов).
  • Право на отмену тура при мобилизации: Призыв гражданина на военную службу по мобилизации официально признается существенным изменением обстоятельств. В этом случае турист имеет полное право требовать расторжения договора или изменения его условий.
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