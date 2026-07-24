Цены до 40 тыс. рублей за ночь: Северное побережье Египта превращается в элитный курорт

ЕAOMedia: Египет захотел потребовать с туристов за ночь 30 тысяч рублей

Общество

Египетский туристический рынок проходит через масштабную трансформацию. Пока традиционные курорты Красного моря держат доступный прайс, новое элитное направление на севере страны стремительно дорожает из-за многомиллиардных арабских инвестиций и строительства люксовой инфраструктуры, передает EAOMedia.ru.

Ключевые изменения и разница между курортами

Аналитики и сами туристы фиксируют четкое разделение туристических локаций Египта по ценовым категориям:

  • Северное побережье (Эль-Аламейн и окрестности):
    • Рост цен: Проживание подорожало на 15–30% из-за строительного бума, вызванного инвестициями из ОАЭ.
    • Стоимость: Ночь в новых пятизвездочных отелях, виллах и яхтенных маринах обойдется в 30–40 тысяч рублей с человека за сутки, что сопоставимо с фешенебельными европейскими курортами.
    • Целевая аудитория: Направление ориентировано на состоятельных туристов из стран Персидского залива и Европы.
  • Красное море (Хургада и Шарм-эш-Шейх):
    • Доступность: Цены остаются на прежнем уровне благодаря огромному отельному фонду и высокой конкуренции. Система «все включено» сохраняет привлекательность для бюджетных путешественников.
    • Отсутствие горящих туров: Загрузка отелей достигает 95%, поэтому глубоких скидок этим летом ждать не стоит из-за подорожания авиакеросина и роста внутренних издержек.
  • Советы туристам: Для люксового отдыха стоит выбирать Средиземное море, а для спокойного и бюджетного бархатного сезона осенью — привычные курорты Красного моря.

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