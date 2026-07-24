Цены до 40 тыс. рублей за ночь: Северное побережье Египта превращается в элитный курорт
ЕAOMedia: Египет захотел потребовать с туристов за ночь 30 тысяч рублей
Египетский туристический рынок проходит через масштабную трансформацию. Пока традиционные курорты Красного моря держат доступный прайс, новое элитное направление на севере страны стремительно дорожает из-за многомиллиардных арабских инвестиций и строительства люксовой инфраструктуры, передает EAOMedia.ru.
Ключевые изменения и разница между курортами
Аналитики и сами туристы фиксируют четкое разделение туристических локаций Египта по ценовым категориям:
- Северное побережье (Эль-Аламейн и окрестности):
- Рост цен: Проживание подорожало на 15–30% из-за строительного бума, вызванного инвестициями из ОАЭ.
- Стоимость: Ночь в новых пятизвездочных отелях, виллах и яхтенных маринах обойдется в 30–40 тысяч рублей с человека за сутки, что сопоставимо с фешенебельными европейскими курортами.
- Целевая аудитория: Направление ориентировано на состоятельных туристов из стран Персидского залива и Европы.
- Красное море (Хургада и Шарм-эш-Шейх):
- Доступность: Цены остаются на прежнем уровне благодаря огромному отельному фонду и высокой конкуренции. Система «все включено» сохраняет привлекательность для бюджетных путешественников.
- Отсутствие горящих туров: Загрузка отелей достигает 95%, поэтому глубоких скидок этим летом ждать не стоит из-за подорожания авиакеросина и роста внутренних издержек.
- Советы туристам: Для люксового отдыха стоит выбирать Средиземное море, а для спокойного и бюджетного бархатного сезона осенью — привычные курорты Красного моря.