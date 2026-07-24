Почему нельзя шутить с мошенниками по телефону: разъяснение знающих
ТАСС: шутка над мошенником может стоить репутации и слива данных
Попытка подшутить над телефонным аферистом или поставить его на место может привести к серьезным проблемам. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают: обиженный мошенник способен запустить СМС-бомбинг, слить номер в даркнет или втянуть жертву в платную схему «вангири», передает ТАСС.
Как мстят аферисты и почему с ними нельзя вступать в диалог
Специалисты объяснили, как устроена работа мошеннических кол-центров и к чему приводит эмоциональный ответ «холодникам»:
- Человеческий фактор «холодников»: Первичный обзвон совершают рядовые операторы. Если им нахамить, они передают номер техническим специалистам и хакерам для мести.
- Основные способы мести:
- СМС-бомбинг: Номер регистрируют на сотнях сайтов и сервисов доставки. Телефон непрерывно атакуют сообщения с кодами, среди которых легко пропустить важные уведомления или случайно перейти по вредоносной ссылке.
- Слив в базы даркнета: Телефон попадает в открытые списки аферистов, из-за чего звонки не прекратятся годами — номер придется менять.
- Схема «вангири» (звонок и сброс): Постоянные сбросы с зарубежных номеров провоцируют перезвонить. При обратном вызове списываются деньги за минуты на платной линии.
- Главные рекомендации:
- Не вступать в диалог и сразу сбрасывать звонок.
- Включить встроенные блокировщики неизвестных номеров или установить специальные приложения.
- При атаке СМС-бомбера обратиться к сотовому оператору для блокировки спам-рассылок.