Почему нельзя шутить с мошенниками по телефону: разъяснение знающих

Попытка подшутить над телефонным аферистом или поставить его на место может привести к серьезным проблемам. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают: обиженный мошенник способен запустить СМС-бомбинг, слить номер в даркнет или втянуть жертву в платную схему «вангири», передает ТАСС.