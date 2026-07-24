Почему нельзя шутить с мошенниками по телефону: разъяснение знающих

ТАСС: шутка над мошенником может стоить репутации и слива данных

Общество

Попытка подшутить над телефонным аферистом или поставить его на место может привести к серьезным проблемам. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают: обиженный мошенник способен запустить СМС-бомбинг, слить номер в даркнет или втянуть жертву в платную схему «вангири», передает ТАСС.

Как мстят аферисты и почему с ними нельзя вступать в диалог

Специалисты объяснили, как устроена работа мошеннических кол-центров и к чему приводит эмоциональный ответ «холодникам»:

  • Человеческий фактор «холодников»: Первичный обзвон совершают рядовые операторы. Если им нахамить, они передают номер техническим специалистам и хакерам для мести.
  • Основные способы мести:
    • СМС-бомбинг: Номер регистрируют на сотнях сайтов и сервисов доставки. Телефон непрерывно атакуют сообщения с кодами, среди которых легко пропустить важные уведомления или случайно перейти по вредоносной ссылке.
    • Слив в базы даркнета: Телефон попадает в открытые списки аферистов, из-за чего звонки не прекратятся годами — номер придется менять.
    • Схема «вангири» (звонок и сброс): Постоянные сбросы с зарубежных номеров провоцируют перезвонить. При обратном вызове списываются деньги за минуты на платной линии.
  • Главные рекомендации:
    • Не вступать в диалог и сразу сбрасывать звонок.
    • Включить встроенные блокировщики неизвестных номеров или установить специальные приложения.
    • При атаке СМС-бомбера обратиться к сотовому оператору для блокировки спам-рассылок.

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