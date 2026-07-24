Лизинговые компании в РФ начали напрямую распродавать авто с пробегом со скидками до 40%
Naavtotrasse: лизинговые гиганты начали избавляться от машин за бесценок
На российском вторичном авторынке набирает популярность новый тренд: лизинговые компании открывают собственные торговые площадки для прямой продажи машин, вернувшихся после аренды. Эксперты и перекупщики рассказали, почему такие авто выставляются с большими дисконтами и в чем выгода для покупателей, пишет naavtotrasse.ru.
Ключевые причины скидок и особенности новых площадок
Представители автобизнеса раскрыли механику работы прямых продаж техники после лизинга:
- Выгода для лизингодателей: Компаниям невыгодно держать технику на балансе. Направление авто на сторонние площадки требует комиссионных, а хранение, обслуживание и охрана на складах обходятся в круглые суммы. Быстрая прямая реализация позволяет минимизировать затраты на содержание.
- Размер скидок: На отдельные автомобили дисконт может достигать 40%. Итоговая стоимость формируется с учетом пробега, возраста, общего технического состояния и ликвидности модели.
- Категории автомобилей: В основном на продажу поступает коммерческий транспорт — машины из парков такси, служб доставки и корпоративных автопарков. Перед выкатом на площадку техника проходит предпродажную подготовку.
- Локация центров: Крупные стоки открываются преимущественно в мегаполисах с максимальной концентрацией возвращенного транспорта. Они удобны тем, что покупатель может осмотреть десятки вариантов в одной локации.