В Мытищах направили в суд дело по факту воспрепятствования деятельности журналиста

Мытищинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста в отношении генерального директора строительной организации по ч. 3 ст. 144 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 24 апреля 2026 года корреспондент сетевого издания «Москва онлайн» прибыл в деревню Беляниново для подготовки репортажа о строительстве асфальтобетонной установки. Он представился руководителю организации, задействованной на объекте, и начал видеосъемку с просьбой о комментарии. В ответ обвиняемый выхватил у журналиста телефон, нанес удар ладонью по голове, оттолкнул потерпевшего, после чего удалил из галереи отснятый материал и вернул телефон. Дело направили в Мытищинский городской суд для рассмотрения.

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