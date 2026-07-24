Конвейеры замерли: почему АвтоВАЗ полностью останавливает сборку машин

На период простоя предприятия запланирована огромная инженерно-техническая программа:

Сроки и бюджет: В период с 27 июля по 16 августа 2026 года автоконвейеры будут остановлены. За это время на заводе реализуют свыше 13 тысяч задач, на которые выделено более ₽370 млн.

Подготовка к запуску Lada Azimut: Главным приоритетом станет монтаж специализированного оборудования для сборки перспективного кроссовера. В цехах установят автоматические манипуляторы для монтажа лобовых стекол и роботизированные комплексы нанесения клеевых составов на элементы кузова.

Задел под Granta с АКПП: Часть работ направлена на модернизацию сборочных линий для производства модификации Lada Granta с автоматической трансмиссией, старт которой запланирован на 2027 год.