Конвейеры замерли: почему АвтоВАЗ полностью останавливает сборку машин
Autonews: АвтоВАЗ полностью останавливает сборку машин с 27 июля
С 27 июля по 16 августа 2026 года АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей. За время планового простоя автогигант инвестирует сотни миллионов рублей в переоснащение линий под запуск нового компактного кроссовера Lada Azimut и подготовку Lada Granta с автоматической трансмиссией. Об этом пишет Autonews.
Масштаб модернизации и ключевые задачи
На период простоя предприятия запланирована огромная инженерно-техническая программа:
- Сроки и бюджет: В период с 27 июля по 16 августа 2026 года автоконвейеры будут остановлены. За это время на заводе реализуют свыше 13 тысяч задач, на которые выделено более ₽370 млн.
- Подготовка к запуску Lada Azimut: Главным приоритетом станет монтаж специализированного оборудования для сборки перспективного кроссовера. В цехах установят автоматические манипуляторы для монтажа лобовых стекол и роботизированные комплексы нанесения клеевых составов на элементы кузова.
- Задел под Granta с АКПП: Часть работ направлена на модернизацию сборочных линий для производства модификации Lada Granta с автоматической трансмиссией, старт которой запланирован на 2027 год.
- Улучшение рабочей среды: За три недели специалисты также проведут обслуживание оборудования, профилактику инженерных систем и оптимизацию рабочих мест.