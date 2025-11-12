В Мытищах построят здание административного назначения

В Мытищах начали строить здание административного назначения. В нем разместится судейский корпус, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Сейчас планируется территория, обустраиваются временные дороги и места складирования материалов.

Пятиэтажное здание площадью 8,9 тыс. кв. м. построят на участке, площадь которого составляет 0,8 га. В нем обустроят офисные помещения, зал коллегии, конференц-зал. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником судебных приставов региона.