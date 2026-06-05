Направленное президентом Украины Владимиром Зеленским открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением о прекращении конфликта является не более чем новой попыткой главы киевского режима напомнить о себе. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Абзац» высказал директор Центра европейской информации, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Эксперт допустил, что в отсутствие контроля со стороны Штатов Зеленский мог предпринять собственную инициативу по мирному урегулированию конфликта с Россией. При этом Топорнин подчеркнул: выдвинутые Киевом пункты и требования не устроят Москву.

«Есть более простые способы контактов: сняли трубку и поговорили. Хотите – видеоконференцию проводите, чтобы видеть глаза в глаза друг друга. Украинцы сразу хотят, чтобы на этой встрече присутствовали американцы, европейцы. В Европе вообще не определились пока, кто должен их представлять. Каллас Россию стопроцентно не устроит. Пока что это все выглядит каким-то нестандартным политическим пиаром со стороны Зеленского», – объяснил Топорнин.

Эксперт напомнил о требовании российской стороны о смене режима на Украине.

«А если мы договариваемся, существует шанс, что Зеленский получает мандат еще на пять лет: не будет выполнена задача по денацификации, демилитаризации Украины. Кто сказал, что ЕС не создаст европейское НАТО, которое нам неприемлемо?» – отметил эксперт.

Эксперт сделал отдельное заявление относительно перспектив личной встречи двух президентов. По его оценкам, шансы на то, что Путин и Зеленский сядут за стол переговоров лицом к лицу, не превышают 5%. Иными словами, с вероятностью 95% такой встречи не произойдет.

Главное препятствие, пояснил Топорнин, — принципиальная позиция Москвы. Российская сторона продолжает требовать, чтобы с занимаемых территорий ушли вооруженные формирования. Киев же категорически отвергает любые уступки по данному вопросу. Без выполнения этого условия, подчеркнул эксперт, организация прямой встречи лидеров практически невозможна.

Ранее эксперт Онуфриенко высказал мнение, что для Запада важнее буферная зона, чем мир на границах России.