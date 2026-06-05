Глава группы «Родина» в рамках ПМЭФ презентовал геопортал для анализа градостроительства

Сооснователь и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин в рамках ПМЭФ представил цифровой геопортал для анализа градостроительства. Проект презентовали на площадке «Урбан Хаба».

Геопортал был разработан компанией «Родина» совместно с НИУ ВШЭ. В ходе его создания использовали обезличенные данные операторов связи, банковских транзакций и поисковых запросов, интегрированные в цифровую модель городской среды.

По словам Щекина, с помощью портала можно проводить анализ городских территорий: выявлять дефицит объектов инфраструктуры и оценивать последствия тех или иных градостроительных решений для жителей и экономики района. Щекин отметил важность использования объективных данных при градостроительстве.

«Когда вы проектируете какую-либо территорию, не нужно гадать, что именно строить. Нужно опираться на доказательства», — подчеркнул он.

В рамках презентации Щекин также отметил, что городская среда может оказывать влияние на демографические процессы. Так, семья может принять решение завести детей, если возле ее дома есть социальные объекты.

«Большие данные показывают, что поликлиника рядом с местом проживания увеличивает вероятность появления в семье второго и третьего ребенка на 19%», — пояснил Щекин.

Кроме того, добавил Щекин, качество городской среды влияет на развитие малого бизнеса: при однообразной застройке предпринимательская активность снижается почти на 40%.