Софрино приглашает гостей на Всероссийский фестиваль народного творчества, промыслов и искусства «Сказки Пушкина»

6 июня в поселке городского типа Софрино (Пушкинский городской округ) пройдет Всероссийский фестиваль народного творчества, промыслов и искусства «Сказки Пушкина». Мероприятие состоится на стадионе Софринского экспериментально‐механического завода и будет посвящено сохранению культурного наследия, а также возрождению и популяризации русских традиций среди молодежи. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник стартует в 16:00. На стадионе развернется ярмарка изделий ручной работы. Посетители смогут поучаствовать в тематических мастер‐классах и конкурсах. Для детей и взрослых обустроят специальные зоны со старинными настольными играми.

В 19:30 гостей ожидает яркое дефиле этнических костюмов. Свои коллекции представят ведущие российские дизайнеры, работающие в славянском, псевдорусском и народном стилях. Кроме современных работ, зрители увидят коллекцию аутентичных костюмов конца XIX — начала XX века из разных регионов России. Все желающие смогут проявить себя в творческих состязаниях: организаторы проведут конкурсы на лучший славянский костюм, наряд пушкинской эпохи и самый оригинальный головной убор.

Программа фестиваля включает и другие интересные события. На пленэре посетители смогут понаблюдать за работой художников — увидеть, как рождаются картины и этюды. В литературно‐музыкальной гостиной прозвучат произведения А.С. Пушкина в сопровождении музыкальных композиций.

Еще одним увлекательным событием станет фестиваль воздушных змеев. Завершится фестиваль яркой концертной программой с участием артистов и творческих коллективов Дома культуры «Юбилейный». Кульминацией вечера станет огненное представление на воде.

Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию, возрастное ограничение — 0+.

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