Врачи в Ступино вытащили из носа ребенка деталь термомозаики

Специалисты Ступинской больницы вытащили из носа ребенка деталь термомозаики. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители мальчика, который засунул себе в нос деталь от мозаики старшей сестры.

«Сложность таких случаев в том, что шарообразные предметы практически невозможно захватить инструментом в носу ребенка, поэтому приходится заводить специальный крючок за инородное тело — а это требует либо спокойного поведения маленького пациента, либо кратковременный наркоз», - рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергея Шарков.

В этот раз врачи справились без анестезии и успешно извлекли инородное дело. Некоторое время они понаблюдали за состоянием ребенка, после чего отпустили домой.

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