Два эпизода взяток: как развивалось дело бывшего судьи в Краснодарском крае

В отношении бывшего мирового судьи из города Кропоткин Краснодарского края возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей по инициативе Следственного комитета России, пишет ТАСС.

Следствие установило эпизоды получения денег

По данным правоохранительных органов, в марте и апреле 2025 года фигурантка дела получила денежные средства через посредника — судебного пристава.

Суммы взяток, как утверждается, составили 10 и 50 тысяч рублей.

За что передавались деньги

Следствие считает, что средства передавались за принятие процессуальных решений по административному делу. Речь идет о переносе рассмотрения дела в отношении гражданина, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Роль посредника уже установлена

В материалах дела отмечается, что посредник в передаче взяток уже был привлечен к ответственности и получил приговор.

Продолжается расследование

Уголовное дело возбуждено по статьям о получении взятки, включая квалифицированные составы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.