Два эпизода взяток: как развивалось дело бывшего судьи в Краснодарском крае
ТАСС: против экс-судьи из Краснодарского края Симоненко возбудили дело о взятках
В отношении бывшего мирового судьи из города Кропоткин Краснодарского края возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей по инициативе Следственного комитета России, пишет ТАСС.
Следствие установило эпизоды получения денег
По данным правоохранительных органов, в марте и апреле 2025 года фигурантка дела получила денежные средства через посредника — судебного пристава.
Суммы взяток, как утверждается, составили 10 и 50 тысяч рублей.
За что передавались деньги
Следствие считает, что средства передавались за принятие процессуальных решений по административному делу. Речь идет о переносе рассмотрения дела в отношении гражданина, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Роль посредника уже установлена
В материалах дела отмечается, что посредник в передаче взяток уже был привлечен к ответственности и получил приговор.
Продолжается расследование
Уголовное дело возбуждено по статьям о получении взятки, включая квалифицированные составы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.