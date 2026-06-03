ИИ стал ширмой для сокращений на Западе? Что именно прикрывает печальный тренд

Технокомпании все громче и чаще обещают заменить сотрудников ИИ-агентами, но реальность пока выглядит куда прозаичнее, пишет CBC. По данным ИИ-стартапа Scale AI, даже лучшие автономные ИИ-агенты выполняют профессиональные задачи для клиентов на удобоваримом уровне менее чем в 5% случаев.

Речь идет не о простых чат-ботах, а о программах, которые должны самостоятельно выполнять многоэтапную работу: писать отчеты, делать дизайн, создавать видео, искать данные или готовить архитектурные материалы. Scale AI проверяла их на реальных задачах с фриланс-платформ вроде Upwork и сравнивала с работой людей.

Результат неприятный для фанатов быстрой автоматизации: чаще всего ИИ сдавал работу «детского» или любительского качества, присылал неполные материалы, неправильные форматы файлов или терял визуальную и логическую связность. В сложных задачах вроде архитектурных чертежей провалы особенно заметны.

При этом увольнения уже идут. Meta, Block, Microsoft и Amazon сокращали сотрудников на фоне разворота к ИИ. Некоторые компании прямо связывали свое решение с автоматизацией.

Критики называют происходящее AI-washing («ИИ-отмывание»): бизнес может прикрываться модной технологией, чтобы оправдать сокращения, хотя сами инструменты еще не готовы надежно заменить людей. Даже глава OpenAI Сэм Альтман признавал, что часть компаний списывает на ИИ увольнения, которые бы случились и без развития нейросетей. Так что это лишь удобный повод.

Эксперты предупреждают: оставшимся сотрудникам может стать только тяжелее. Их работа все чаще будет сводиться к проверке, исправлению и контролю за несколькими ИИ-агентами сразу. То есть людей не столько освобождают от рутины, сколько заставляют обслуживать дорогой эксперимент, который пока слишком часто ошибается.