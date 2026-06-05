ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 19 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 19.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.06.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:55:0010292:1948, адрес: МО, г. Подольск, ул. Подольская, д. 16, кв. 34. П.1174-ПОТ от 28.05.26. Собств. : Никитин Д.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 5 760 813,60 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 983 +/-22 кв.м., к/н: 50:23:0050385:744, адрес: МО, Раменский р-н, с/пос. Ульянинское. П.1171-ПОТ от 28.05.26. Собств. : Айвазян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 114 200,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:23:0050553:1135, адрес: МО, Раменский г. о., д. Булгаково. П.1173-ПОТ от 28.05.26. Собств: Забитов Х.Р. Взыск: АО Тбанк. Цена: 640 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:29:0040505:448, адрес: МО, г. о. Воскресенск, р. п. Хорлово, ул. Интернатская, д. 11, кв. 9. П.1122-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Гарсеванян А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 491 240,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1500 +/- 26 кв.м., к/н: 50:04:0101101:482, адрес: МО, г.п. Дмитров, д. Прудцы. П.1123-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Жукова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 128 757,50 р.

3. Жил. дом, общ. пл. 103 кв.м., к/н: 50:04:0150301:1270; Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 13 кв.м., к/н: 50:04:0150301:440, адрес: МО, мун. округ Дмитровский, дер. Афанасово, терр. объедин. Новое Афанасово, д. 7. П.1126-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Муравьева (Полушкина) А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 067 360,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 539,6 кв.м., к/н: 50:04:0000000:85167; Зем. уч., общ. пл. 1763 +/- 15 кв.м., к/н: 50:04:0000000:98671, адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Сергейково-1, д.8. П.1129-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Тихонов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 12 211 695,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 54,7 кв.м., к/н: 50:52:0000000:9766, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 4, кв. 4. П.1120-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Евсеев Д.Д. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 716 653,24 р.

6. Жил. дом, общ. пл. 74,4 кв.м., к/н: 50:16:0604042:1039; Зем. уч., общ. пл. 599 +/17 кв.м., к/н: 50:16:0604042:472. Адрес: МО, Богородский г. о., СНТ Ирригатор, д. 94. П.1044-ПОТ от 06.04.26. Собств. : Фролова Э.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 006 680,00 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 627 +/-9 кв.м., к/н: 50:16:0000000:76157, адрес: МО, Богородский г. о. П.1045-ПОТ от 06.04.26. Собств. : Савченко К.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 417 520,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 65,5 кв.м., к/н: 50:20:0070312:6020, адрес: МО, г. о. Одинцовский, д Митькино, ул. Заречная, д. 2, кв. 5. П.1128-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Губатян А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 262 525,96 р.

9. Жил. дом, общ. пл. 163,9 кв.м., к/н: 50:23:0030345:2137; Зем. уч., общ. пл. 946 кв.м., к/н: 50:23:0020230:19; Зем. уч., общ. пл. 760 кв.м., к/н: 50:23:0020260:130, адрес: МО, м. о. Раменский, п. станции Бронницы, ул. Лесная, д. 5. П.1119-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Бедросов А.В. Взыск: Зуев Е.И. Цена: 8 500 000,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:05:0020506:679, адрес: МО, г. о. Сергиево-Посадский, с. Шеметово, ул. Центральная, д. 23б, кв. 22. П.1105-ПОТ от 04.05.26. Собств. : Лонский С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 103 920,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0080304:240, адрес: МО, Сергиево-Посадский, с/о Веригинский, в р-не д. Шепелево, восточ. часть кад. кв-ла 50:05:0080304. П.1108-ПОТ от 04.05.26. Собств. : Круглышев В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 104 720,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 474 +/- 2 кв.м., к/н: 50:32:0020121:2197, адрес: МО, Серпуховский р-н, р-н д. Терехунь. П.1116-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Даштиев С.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 126 225,00 р.

13. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4289, адрес: МО, г. о. Серпухов, д. Акулово. П.1125-ПОТ от 07.05.26. Собств. : Хрулькова Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 340 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.06.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 17.06.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 19.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 2/14 доли в праве собств. на нежил. пом., общ. пл. 88,9 кв.м., к/н: 50:12:0030409:1117, адрес: МО, г. Мытищи, дер. Шолохово, ул. Юности, д. 2, пом. VI. П.1177-ПОТ от 28.05.26. Собств. : ООО «Еврохолдинг». Взыск: ИФНС №15 по г. Москве. Цена: 1 503 300,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 4/5 доли в праве общей долевой собств. на кв-ру, общ. пл. 54,2 кв.м., к/н: 50:48:0000000:5708, адрес: МО, г. Реутов, пр-кт Мира, д. 5, кв. 35. П.1086-ПОТ от 22.04.26. Собств. : Самбурский Н.Р. Взыск: ООО СЭБ «Альянс». Цена: 4 341 800,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.