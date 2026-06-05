Более 1500 гостиниц Московской области готовы принимать гостей региона

Подмосковье демонстрирует активное развитие туристической инфраструктуры: на территории региона сегодня функционирует свыше 1,5 тыс. гостиниц, отелей, пансионатов, глэмпингов и иных средств размещения. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По прогнозам этим летом регион примет около 2 млн туристов из других субъектов РФ. Гости смогут не только остановиться в комфортных условиях, но и познакомиться с культурным и историческим наследием Подмосковья, посетить разнообразные экскурсии, провести время в местных парках и насладиться активным отдыхом.

В регионе действует комплекс мер, помогающих бизнесу реализовывать проекты в сфере туризма. Инвесторы могут получить субсидию на создание инженерной инфраструктуры с возмещением затрат до 100 млн руб., компенсировать до 300 млн руб. процентов по целевому кредиту, привлеченному для строительства гостиницы, воспользоваться налоговыми льготами, оформить земельный участок на льготных условиях для реализации проекта.

На текущий момент в Подмосковье ведется работа над примерно 130 проектами в сфере туризма и рекреации. Совокупный объем инвестиций в эти инициативы превышает 740 млрд руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Чехове терминал для хранения контейнеров с уникальной системой досмотра.