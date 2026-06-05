В Подмосковье за 5 лет рекультивировали 17 полигонов ТКО

В Московской областной думе в День эколога рассказали об итогах работы в сфере экологии за 5 лет. По словам председателя профильного комитета Владимира Шапкина, ключевой результат — это рекультивация 17 полигонов ТКО.

Также в регионе уделяется особое внимание чистоте атмосферного воздуха. На территории области развернули мощную сеть наблюдения за уровнем загрязнения.

«Если в 2021 году работало 144 поста наблюдения, то к февралю 2026-го их количество достигло 364», – рассказал Шапкин.

Помимо этого, в Подмосковье держат на контроле состояние водных ресурсов. Так, действует автоматическая станция контроля уровня загрязнения поверхностных вод в акватории реки Москвы. За изменением уровня воды 105 водных объектов в 40 округах следят 166 программно-аппаратных комплексов.

Кроме того, в области в рамках программы «100 прудов и озер» расчистили 183 водоема общей площадью более 1 тыс. га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств региона.