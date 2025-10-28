В Мытищах приступили к отсыпке земляного полотна на подъезде к мосту через Клязьму

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, как ведется строительство нового моста через Клязьму в микрорайоне Пирогово в Мытищах. На подъездной дороге к сооружению начали отсыпать земляное полотно.

Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Завершить их планируется в первом квартале 2028 года.

Работы проводятся на участке протяженностью 1,1 км от Комсомольской до Центральной улицы. Здесь возведут мост на две полосы, создадут разворотные петли и съезды на прилегающие улицы. С вводом объекта будет обеспечен удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по завершению строительства трассы ЮЛА.