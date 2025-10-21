Андрей Воробьев: в Подмосковье запустили движение еще по одному участку Южно-Лыткаринской дороги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии движения еще по одному участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Он проходит от Лыткаринского шоссе до пересечения с обходом поселка Октябрьский на трассе М-5 «Урал».

Участок протяженностью 3 км обеспечит прямой выезд на трассу М-5 и соединит Видное и Лыткарино с восточным направлением без выезда на МКАД. Вместе с участком от Володарского до Лыткаринского шоссе, который открыли летом, время в дороге до столицы сократится вдвое и составит 30 минут.

«Это особенно ощутимо в утренние и вечерние часы, когда каждая минута на счету. Поэтому, не дожидаясь полного завершения всех работ, уже сегодня открываем дорогу для автомобилистов. Строители останутся на объекте, чтобы завершить благоустройство: пешеходный переход, ливневку, освещение — все это будет сделано без перекрытий и помех для движения», — рассказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 3/3

Он отметил, что сейчас готовность трассы ЮЛА составляет 60%. Движение запустили на 18 км. Близится к завершению строительство практически всех мостов и развязок. До конца этого года откроется участок длиной 12 км от обхода Октябрьского до М-12 «Восток», в 2026 году будет введена дорога от «Видного города» до Каширского шоссе. В мае планируется открыть финальный участок от А-105 до Володарского шоссе. Это позволит сократить путь от Лыткарино до Видного всего до 20 минут. Полное завершение строительства дороги запланировано на следующий год.

До этого губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по открытию путепровода в Пушкино.