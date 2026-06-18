Спасение для офисных работников: ученые подсказали, сколько можно сидеть в течение дня

Слишком долго сидеть вредно, но и почти весь день проводить на ногах может быть полезно не для всех. Китайские исследователи во главе с ученым Илинь Хуаном и участниками проекта PURE-China пришли к выводу, что наименьший риск для здоровья наблюдался у людей, которые сидели в среднем около четырех часов в день, пишет The Independent.

Работа получила название «Перераспределение времени сидения, физической активности и сна в связи с риском смерти и сердечно-сосудистых заболеваний».

Ученые более десяти лет наблюдали за 41 тыс. взрослых жителей Китая. Повышенный риск смерти и сердечно-сосудистых проблем обнаружили как у тех, кто сидел менее двух часов, так и у людей, проводивших в таком положении более шести часов ежедневно.

Авторы объясняют, что результат зависит от образа жизни. Например, человеку с физически тяжелой работой умеренное сидение может быть необходимо для восстановления мышц и суставов.

Участникам, которые сидели менее четырех часов, иногда шло на пользу заменить полчаса активности отдыхом или сном: риск смерти снижался на 4–6%. Но тем, кто проводил сидя больше четырех часов, полезнее было заменить эти 30 минут движением.

Врач спортивной медицины клиники Мэйо Кэлли Дэвис напомнила, что сидение более шести-восьми часов в день связано с заметным ростом риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом четыре часа — не универсальная норма для каждого офисного работника. Исследование показывает статистическую связь, а подходящий баланс зависит от нагрузки, состояния здоровья и общего уровня активности.