Глава минспорта Кабайло не исключил возвращения БК «Пари НН» в лигу ВТБ

Баскетбольный клуб «Пари НН» может возобновить выступления в Единой лиге ВТБ, если экономическая ситуация в стране стабилизируется. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, во вторник, 16 июня, руководство БК «Пари НН» объявило о приостановке деятельности главной команды. Причиной названы финансовые трудности, а также еще два фактора. Несмотря на это, система клуба продолжит функционировать: молодежный состав сохранит место в Единой молодежной лиге ВТБ, уточнил глава ведомства.

По словам Кабайло, в регионе продолжится развитие массового баскетбола, стритбола и других смежных направлений. При этом министр не исключил возвращения клуба в Единую лигу ВТБ в будущем — после того, как экономическая ситуация придет в норму.

«Когда экономическая ситуация стабилизируется, можно будет вернуться к этой возможности — с новыми силами, философией и психологией команды», — заключил министр.

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