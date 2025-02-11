В Мытищах задержали местного жителя, нанесшего ножевое ранение своему знакомому

В Мытищах был задержан местный житель, который в ходе ссоры нанес своему знакомому ранение ножом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, двое мужчин 1983 и 1959 годов рождения находились в доме на Новомытищинском проспекте. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и пенсионер ударил оппонента ножом.

Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. Злоумышленника задержали. На мужчину завели уголовное дело.